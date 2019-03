Zavarovalnica Grawe lani z 0,7 milijona evrov dobička

Maribor, 11. marca - Zavarovalnica Grawe je lani ustvarila 700.000 evrov čistega dobička in 43,3 milijona evrov prihodkov od zavarovalnih premij. S tem je uresničila zastavljene načrte in število sklenjenih zavarovanj povečala na več kot 372.000, so iz družbe sporočili po današnji skupščini, na kateri so se seznanili z rezultati.