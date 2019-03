Novogoriški policisti obravnavajo prometno nesrečo s pobegom

Nova Gorica, 11. marca - V Novi Gorici se je v nedeljo nekaj pred deveto zjutraj zgodila prometna nesreča s pobegom. Do nesreče je prišlo, ko je neznani voznik osebnega vozila v krožišču izsilil prednost 47-letnemu kolesarju in ga oplazil. Kolesar je izgubil ravnotežje in padel po vozišču. Policisti pozivajo voznika in morebitne priče za informacije o nesreči.