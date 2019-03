Sojenju Stephanu gre počasi h koncu

Ljubljana, 11. marca - V sojenju Michelu Stephanu so znova zaslišali Janeza Plavca s Kemijskega inštituta. Plavec tudi danes ni vedel, zakaj bi si Stephan želel njegovo smrt. Je bil pa oster do obtoženega in njegove nadrejene Barbare Mohar, češ da sta očitno, namesto da bi razvijala oddelek, gledala na lastni zaslužek. Sojenje se sicer počasi bliža koncu.