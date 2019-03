Avkcijska hiša Sotheby's 275 let obeležila z razstavo v Londonu

London, 13. marca - Avkcijska hiša Sotheby's praznuje 275 let delovanja. Jubilej zaznamuje razstava v Londonu, kjer so začetki Sotheby's, ki ima sicer danes že 80 pisarn v 40 državah, med drugim od 60. let minulega stoletja tudi na newyorški borzi. Med zanimivejšimi prodanimi predmeti sta Velika listina svoboščin (21 milijonov) in slika Krik (120 milijonov funtov).