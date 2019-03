V Nemčiji, Avstriji in na Češkem pustošil orkanski veter

Erfurt/Dunaj/Praga, 11. marca - Iz Nemčije, Avstrije in Češke poročajo o večjih težavah zaradi neurja in močnega vetra. V osrednji Nemčiji je v nedeljo življenje izgubil voznik, ko je na njegov avtomobil padlo drevo. V Avstriji so zabeležili več sto intervencij gasilcev, na Češkem pa je brez elektrike ostalo okoli 300.000 odjemalcev, poročajo tuje tiskovne agencije.