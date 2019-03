Evropske borze uvodoma z rastjo

Frankfurt/Pariz/London, 11. marca - Indeksi na najpomembnejših evropskih borzah so v nov trgovalni teden zakorakali z rastjo. Razpoloženje še naprej narekujejo trgovinska pogajanja med Pekingom in Washingtonom; konec tedna so znova prišli pozitivni signali, ki vlivajo upanje v uspešen zaključek pogovorov.