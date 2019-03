Ljubljana, 11. marca - Izjava za medije po sestanku ministrstva za zdravje s predstavniki treh zdravstvenih sindikatov, Zbornice zdravstvene in babiške nege ter Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego o osnutku dokumenta o kompetencah v zdravstveni negi, bo danes ob 12.30 v veliki sejni sobi ministrstva na Štefanovi 5, so sporočili z ministrstva.