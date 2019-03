Medven: Promocije, ki jo naredi Pokal Vitranc doma in v tujini, se ne da kupiti

Kranjska Gora, 11. marca - Za Kranjsko Goro je še en izjemen smučarski konec tedna, ki so ga zaznamovali boji najboljših alpskih smučarjev na svetu. Tako s športnim kot tudi organizacijskim in zabavnim delom dogajanja so bili zadovoljni organizatorji iz kranjskogorskega alpsko-smučarskega kluba. Pokal Vitranc je znova ponesel glas o Kranjski Gori po svetu.