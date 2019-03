Rajović z Rodosa z dvema zmagama in drugim mestom

Rodos, 10. marca - Srbski kolesar slovenske kolesarske ekipe Adria Mobil Dušan Rajović se z Rodosa, kjer so se kolesarji novomeške ekipe mudili zadnji teden, vrača z dvema zmagama in drugim mestom. Potem ko je 3. marca dobil enodnevno dirko, je odlično nastopil na tridnevni dirki po Rodosu, na kateri je dobil prvo etapo, v današnji tretji in zadnji pa je bil drugi.