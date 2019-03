Jorgić in Hribar evropska prvaka do 21 let

Lizbona, 10. marca - Darko Jorgić in Peter Hribar sta na evropskem prvenstvu do 21 let v portugalskem Gondomarju osvojila zlato kolajno v igri dvojic. V finalu sta s 3:1 (8, -6, 6, 3) premagala slovaško dvojico Tibor Spanik in Adam Brat.

Aktualna slovenska državna prvaka sta imela več dela v polfinalu, v katerem sta s 3:2 (4, -7, 9, -2, 6) na kolena spravila tudi italijansko dvojico Antonino Amato in Daniele Pinto.

To je bila že četrta zaporedna slovenska kolajna na EP do 21 let, prva zlata in prva med dvojicami, v Sočiju pred dvema letoma sta bron v posamični konkurenci osvojila Jorgić in Deni Kožul, Jorgić je uspeh lani v ponovil v Minsku.

Letos pa je drugi nosilec v posamični konkurenci izpadel v osmini finala, po ogorčenem boju ga je s 4:3 premagal Rus Artur Abusjev.

"Res je, da sem kolajno pričakoval v posamični konkurenci, kjer me je zaustavil Abusjev. Vem, da na obrambo ne igram blesteče, ampak je Rus resnično odigral tekmo svojega življenja, bo pa to zame dodatni motiv, da bo v prihodnosti treba več pozornosti nameniti tudi 'lovcem'. S Petrom pred začetkom turnirja nisva pričakovala, da bi lahko prišla do zlate kolajne, toda iz tekme v tekmo sva videla, da lahko igrava proti vsakomur. Ko sva v četrtfinalu premagala prva nosilca, Romuna Pleteo in Siposa, sem verjel, da lahko prideva do konca. Taktično sva igrala zelo dobro, kar se nama je obrestovalo. Ko sem videl, s kom bova igrala v finalu, sem bil prepričan, da bi bila zlata kolajna lahko najina. Po dobri igri v prvem nizu v prvem nizu, sva drugi niz odigrala nekaj slabše, zato pa sva tretji in četrti niz odigrala vrhunsko in zmagala," se je zlate kolajne veselil dvajsetletni Jorgić.

"Prva evropska kolajna, pa zlata, to je resnično noro. Zame je to nekaj posebnega. V polfinalu sva se morala pošteno potruditi, da sva zlomila odpor Amata in Pinta, ki že dolgo igrata skupaj, medtem ko z Darkom praktično igrava le zadnji dve leti, pa še to samo na državnem prvenstvu. Pritisk je bil zato kar velik, vendar sva po izgubljenem četrtem nizu ohranila mirno kri in dvoboj mirno pripeljala do konca, medtem ko sva proti Slovakoma, navkljub izgubljenemu drugemu nizu, ves čas imela dvoboj pod kontrolo," pa je bil navdušen Hribar.