Ljubljana, 10. marca - Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Jugozahodni veter se bo polegel, proti jutru bo na Štajerskem in v Pomurju zapihal severozahodnik. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Gorenjskem in Koroškem okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.