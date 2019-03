V Severni Koreji volili nov parlament

Seul, 10. marca - Severnokorejci so danes volili člane novega parlamenta, drugič, odkar je oblast v državi leta 2011 prevzel Kim Jong-un. Severnokorejska ljudska skupščina šteje 687 članov, ki so izvoljeni za pet let. Izide volitev, ki jih je zaznamovala pričakovano visoka volilna udeležba, naj bi objavili v dveh dneh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.