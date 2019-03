Ljubljana, 10. marca - Nogometaši v 2. slovenski ligi so končali tekme 18. kroga. Danes so Beltinci in Roltek Dob ter Brda in Nafta 1903 igrali 1:1, sežanski Tabor pa je z 1:0 odpravil Fužinar in se točkovno izenačil z drugouvrščenim Bravom.