Več deset poškodovanih v hudi turbulenci nad Atlantikom

New York, 10. marca - Potniško letalo družbe Turkish Airlines je na poti iz Istanbula v New York v soboto nad Atlantikom zašlo v hudo turbulenco, pri čemer je bilo poškodovanih več deset ljudi. Po pristanku so 29 poškodovanih, med njimi stevardeso, ki je utrpela zlom noge, prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.