Kralji izgubili še tretjič zapored, Tampa neustavljiva

Glendale, 10. marca - Arizona Coyotes je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma s 4:2 premagala Los Angeles Kings in se približala končnici sezone, ki je že dolgo nedosegljiv cilj Kings. Za slednje je slovenski zvezdnik Anže Kopitar v 19 minutah sprožil en strel na gol domačih. Kralji so izgubili tretjič v nizu in trinajstič na zadnjih 14 tekmah.