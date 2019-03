Jorgić in Hribar do kolajne na Portugalskem

Lizbona, 9. marca - Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Peter Hribar bosta z evropskega prvenstva do 21 let, ki poteka v portugalskem Gondomarju, domov prinesla najmanj bronasto odličje. Danes sta se v igri dvojic z dvema zmagama, v četrtfinalu sta bila s 3:0 boljša od Romunov Cristana Pletee in Raresa Siposa, prebila v polfinale.