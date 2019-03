Jeseničani v Cortini do visoke zmage in osmega mesta

Cortina d'Ampezzo, 9. marca - Hokejisti Jesenic so v zadnji tekmi rednega dela alpske lige v gosteh premagali Cortino s 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). Železarji so redni deli končali na osmem mestu in bodo tekmovanje nadaljevali v dodatnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale, njihov nasprotnik bo devetouvrščeni Wipptal. Ekipi bosta igrali na dve zmagi.