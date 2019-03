Janša: SDS ostala zvesta sebi in Sloveniji tudi v najbolj viharnih časih

Ljubljana, 9. marca - Predsednik SDS Janez Janša je v nagovoru na slavnostni akademiji ob 30. obletnici stranke poudaril, da je bila SDS tudi v najbolj viharnih časih sposobna ravnanj, ki so omogočila, da so ne le "stali in obstali", ampak tudi nadaljevali pot zvestobe sebi, svojim vrednotam in Sloveniji.