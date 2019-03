V finalu pokala košarkarice Akson Ilirije in Cinkarne Celje

Maribor, 9. marca - V finalu zaključnega turnirja pokala za košarkarice bosta igrala Akson Ilirija in Cinkarna Celje. Ljubljančanke so v polfinalu premagale gostiteljice finalnega turnirja Maribor z 79:63 (20:15, 46:25, 63:37), Celjanke pa so se v ponovitvi lanskega finala oddolžile branilkam naslova iz Kranja z 80:70 (26:18, 50:33, 70:50).