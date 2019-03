Na posvetu o pomenu vključevanja družin v obravnavo težje oviranih oseb s posebnimi potrebami

Ankaran, 9. marca - Upoštevanje potreb družin, bivanje v domačem okolju ter širitev in lokalna dostopnost podporne mreže so med težavami, ki jih najbolj čutijo svojci oseb s težjimi motnjami v duševnem razvoju ter predstavniki nevladnih organizacij. Na današnjem strokovnem posvetu na Debelem rtiču so največ pozornosti namenili prav tem temam.