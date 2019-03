V napadu v mehiškem nočnem klubu najmanj 15 mrtvih

Ciudad de Mexico, 9. marca - V napadu na nočni klub v mehiškem mestu Salamanca je bilo danes ubitih najmanj 15 ljudi, pet je ranjenih, poročajo tamkajšnji mediji. Po navedbah oblasti so oboroženi napadalci vdrli v striptiz bar in začeli streljati. Po napadu so se odpeljali s terenskimi vozili.