V pakistanskih gorah našli trupli pogrešenega Italijana in Britanca

Islamabad, 9. marca - V gorovju na severu Pakistana so našli trupli alpinistov iz Italije in Velike Britanije, ki so ju pogrešali več kot dva tedna, je danes sporočil italijanski veleposlanik v Islamabadu. Alpinista sta skušala po novi smeri splezati na 8125 metrov visoko goro Nanga Parbat, poročajo tuje tiskovne agencije.