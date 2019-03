Ljubljana, 9. marca - Novinarska konferenca kandidata EPP za predsednika Evropske komisije na evropskih volitvah Manfreda Webra in predsednika SDS Janeza Janše bo ob 14.45 na Lesarski cesti 10 v Nazarjah in ne na Ljubnem ob Savinji, kot je bilo sprva napovedano, so sporočili iz SDS.