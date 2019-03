Nov spolni škandal v avstrijskem smučanju, mlade silili celo v svingerski klub

Dunaj, 9. marca - V Avstriji so se pojavili novi očitki o spolnem nasilju nad mladimi smučarkami. Nekdanja članica mladinskih kategorij v smučarskem teku je časniku Oberösterreichischen Nachrichten povedala, da je bila v začetku devetdesetih let ob robu državnega prvenstva žrtev spolnega napada. To je bil tudi razlog, da je takrat končala kariero.