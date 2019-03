Specializirano tožilstvo obravnava 75 odprtih zadev bančnega kriminala

piše Janja Zalar

Ljubljana, 12. marca - Specializirano državno tožilstvo, ki se ukvarja z najzahtevnejšimi oblikami kriminalitete, ima trenutno 75 odprtih zadev bančne kriminalitete. Tožilstvo med uspehi pregona navaja več obsodilnih sodb, večina jih še ni pravnomočnih in so v fazi pritožb, so pojasnili za STA. V zapor sta doslej odšla dva bančnika - nekdanja vodilna iz Factor banke.