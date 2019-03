Karateju in squashu nov ne za olimpijske igre 2024 v Parizu

Lozana, 9. marca - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v petek v Lozani vnovič zavrnil zahteve karateja in squasha, da se jih vključi v program olimpijskih iger leta 2024 v Parizu. Predstavniki obeh športov so se še enkrat obrnili na Mok, potem ko so pariški organizatorji objavili seznam športov, ki bodo sestavni del iger.