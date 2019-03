Nov poraz Dallasa, 24 točk Dončića, 11 točk pa Dragića ob zmagi Miamija

Miami, 9. marca - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA doživeli nov poraz, četrtega v nizu in devetega na zadnjih 10 tekmah. V domači dvorani jih je s 111:106 premagala ekipa Orlando Magic, pri Teksačanih in tudi na tekmi pa je bil vnovič najboljši strelec mladi slovenski košarkar Luka Dončič s 24 koši, temu je dodal tudi osem skokov in pet podaj.