Vračajo se Zverinice iz Rezije

Ljubljana, 9. marca - Na Veliki oder Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) se danes vračajo legendarne Zverinice iz Rezije, ki so že več kot 40 let del otroštva številnih generacij otrok. Po gradivu, ki ga je na rezijanskem območju zbral in raziskoval Milko Matičetov, je leta 1973 izšla zbirka ljudskih pripovedi. Sledile so radijske, lutkovne in televizijske oživitve.