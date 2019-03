Vasle za Delo: Ne zanima nas, od kod so lastniki, temveč ali so sposobni biti učinkoviti

Ljubljana, 9. marca - Slovenske banke so v drugačni kondiciji kot pred krizo - bolje so kapitalizirane, imajo drugačne poslovne modele in manj nedonosnih posojil, je v pogovoru za današnje Delo ocenil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Ob tem je dejal, da Banko Slovenije ne zanima, od kod so novi lastniki bank, temveč, ali so sposobni biti učinkoviti.