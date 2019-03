Vodja tekmovanja za Pokal Viranc Vidic o utrjevanju snega: To je kot z juho, soli je lahko hitro preveč

Kranjska Gora, 9. marca - Vreme tudi letos prirediteljem 58. Pokala Vitranc ni bilo naklonjeno. Rekordno visoke temperature so načele trud organizatorjev tekmovanja alpskih smučarjev. A so se na takšen scenarij pripravili in že pred dvema mesecema pripravili snežno podlago, tako da domači smučarski vrhunec zime ni ogrožen. Na koncu je treba kot pri vsaki jedi dodati še sol.