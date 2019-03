Newyorške borze končale v rdečem

New York, 8. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Tedenski padec indeksov je najvišji letos, vlagatelji pa so razočarani nad najnovejšimi podatki ministrstva za delo, da so delodajalci v ZDA februarja odprli skromnih 20.000 novih delovnih mest, poroča francoska tiskovna agencija AFP.