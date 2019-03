NČR pri člankih Dela in Demokracije ugotovilo kršitev kodeksa

Ljubljana, 8. marca - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je odločilo o pritožbah na en članek iz Dela in nad naslovnico in članki iz Demokracije. Kršitve novinarskega kodeksa je ugotovilo pri novinarki Dela Barbari Hočevar in odgovornemu uredniku Dela Urošu Urbasu ter novinarju Demokracije Bogdanu Sajovicu in odgovornemu uredniku tednika Jožetu Biščaku.