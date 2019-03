Fakina bo na čelu zdravstvenega resorja zamenjal Šabeder (zbirno)

Ljubljana, 8. marca - Le nekaj ur po formalnem odstopu Sama Fakina z mesta ministra za zdravje je prvak LMŠ in premier Marjan Šarec sporočil, da bo za novega ministra za zdravje predlagal Aleša Šabedra, sedanjega generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zanj se je odločil, ker pozna sistem in je operativen, so pojasnili v Šarčevem kabinetu.