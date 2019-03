Evropske borze končale v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 8. marca - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v rdečem. Vlagatelje je razočarala novica iz ZDA, da so tamkajšnji delodajalci v zasebnem in javnem sektorju ustvarili le 20.000 neto novih delovnih mest. Indekse so navzdol potisnili tudi podatki o kitajskem izvozu v februarju.