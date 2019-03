Cesta Dravograd-Trbonje do nadaljnjega zaprta

Dravograd, 8. marca - V naselju Bukovje v občini Dravograd od dopoldneva večja skala, težka približno pet ton, predstavlja nevarnost, da se s pobočja skotali na cesto Dravograd-Trbonje in na železniško progo. Cesta bo do nadaljnjega zaprta, o sanaciji se bodo odločili v prihodnjih dneh, poroča uprava za zaščito in reševanje.