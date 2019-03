Zaradi podora zaprta cesta v Tolminske Ravne ostaja zaprta

Tolmin, 8. marca - Zaradi podora, do katerega je prišlo danes zjutraj, je neprevozna lokalna cesta Žabče-Tolminske Ravne. Popolna zapora zato do nadaljnjega velja za ves promet, so sporočili z Občine Tolmin. Obvoza ni, do vasi pa je možno priti le tako, da se gre peš preko podora in od tam naprej z drugim vozilom.