Na Hrvaškem ob dnevu žensk podjetnicam podarili detergent za pomivanje posode

Zagreb, 8. marca - V zagrebškem kongresnem centru City Plaza je danes potekala konferenca podjetnic iz Hrvaške in regije, na kateri so približno 500 udeleženkam razdelili promocijska darila. Poleg vrečke s podobo konference in vrtnice so uspešnim poslovnim ženskam podarili detergent za pomivanje posode, kar je nekatere udeleženke šokiralo, poročajo hrvaški mediji.