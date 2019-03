Fides v obstoječi koaliciji ne vidi posameznika, ki bi lahko naredil kaj dobrega v zdravstvenem sistemu

Ljubljana, 8. marca - V Fidesu so ob odstopu ministra za zdravje Sama Fakina kritični do aktualne vlade, ki da kljub obljubam "ni poskušala niti sanirati škode, ki je nastala s sprejemom sporne zakonodaje", sprejete v minulem mandatu. Ob tem so dodali, da v obstoječi koaliciji žal ne vidijo posameznika, ki bi lahko karkoli naredil v dobro zdravstvenega sistema.