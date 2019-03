Raziskava: Slovenci najhitrejši rekreativni maratonci na svetu

Ljubljana, 9. marca - Slovenci so najhitrejši rekreativni maratonski tekači na svetu, kažejo podatki najobsežnejše svetovne raziskave maratonov do zdaj. Med leti 2014 in 2017 so slovenski rekreativni tekači - tako ženske kot moški - po podatkih raziskave tekaškega portala Runnerclick na kraljevi razdalji 41,195 kilometra beležili povprečni čas 3:55:06.