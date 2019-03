Ikea oddala vlogo za gradbeno dovoljenje v Ljubljani

Ljubljana, 8. marca - Družba Ikea SEE je na ministrstvo za okolje in prostor oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za začetek gradnje trgovine v nakupovalnem središču BTC City v Ljubljani. S pripravljalnimi deli bi po ocenah družbe lahko začeli že letos poleti, od začetka gradnje do odprtja trgovine za obiskovalce pa potrebujejo približno leto dni.