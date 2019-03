Orban namignil na morebitno zavezništvo s PiS namesto EPP

Budimpešta, 8. marca - Madžarski premier Viktor Orban je danes namignil, da bi lahko njegova stranka zapustila vrste desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) in se namesto tega v Evropskem parlamentu združila s poljsko vladajočo stranko Zakon in Pravičnost (PiS). Kot je sicer poudaril, bi sam še vedno raje "preoblikoval in reformiral" EPP.