Slovenskemu koprodukcijskemu projektu nagrada Eurimages na Cartoon Movie

Bordeaux, 8. marca - Celovečerni animirani filmski projekt Of Unwanted Things and People, ki nastaja v koprodukciji Slovenije, Češke, Slovaške in Poljske, je na forumu Cartoon Movie v francoskem Bordeauxu prejel nagrado sklada Eurimages za razvoj koprodukcij. Podelitve v Bordeauxu se je udeležil tudi slovenski koproducent Kolja Saksida iz Zavoda ZVVIKS.