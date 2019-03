Gradbinec AS Primus v stečaj

Cerknica, 8. marca - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo stečaj cerkniškega gradbinca AS Primus, ki je med drugim za številne občine gradil vrtce, šole in športne dvorane. Predlog za začetek stečaja sta vložila upnici Abanka in SID banka, upniki pa lahko svoje terjatve prijavijo do 10. junija, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.