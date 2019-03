Ljubljanska borza: Po objavi rezultatov v ospredju Petrol in Sava Re

Ljubljana, 8. marca - Po objavi lanskih rekordno visokih rezultatov družb Petrol in Save Re sta se njuna tečaja na Ljubljanski borzi podražila za 1,5 oz. 2,4 odstotka. Tudi vlagatelji so uvodoma največ zanimanja pokazali za ti dve delnici. Nekaj so ga pokazali še za delnice Triglava, ki so v zadnjih dneh precej prometne, in za delnice Krke, a vrednost obeh drsi navzdol.