Nemška industrija januarja z manj naročili

Frankfurt, 8. marca - Nemška industrijska podjetja so se januarja soočila s krepkim padcem naročil, po prvih podatkih je bil padec na mesečni ravni 2,6-odstoten. To je razočaralo analitike, ki so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pričakovali 0,5-odstotno rast. Gre za zadnji znak, da veter v jadrih vodilnega evropskega gospodarstva slabi.