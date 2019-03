Turk si kot kandidat NSi za evropskega poslanca želi bolj evropsko Slovenijo

Ljubljana, 8. marca - V NSi so predstavili enega do osmih kandidatov za evropske volitve, Žigo Turka. Kot je poudaril, se na volitve podaja, ker želi podpreti NSi, ki jo dojema kot zmerno in konstruktivno stranko, in ker želi, da bi bila Slovenija bolj evropska. Po besedah predsednika NSi Mateja Tonina možnost, da NSi oblikuje skupno listo s SLS, še vedno obstaja.