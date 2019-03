Ob dnevu žena pet kratkih filmov slovenskih režiserk

Ljubljana, 8. marca - Slovenski filmski center (SFC) ob dnevu žena letos že četrto leto zapored ponuja izbor kratkih filmov slovenskih režiserk. Letos predstavljajo novejše filme, nastale med letoma 2015 in 2018. Med njimi je doma in v tujini večkrat nagrajeni kratki animirani film Nočna ptica animatorke Špele Čadež. Filmi bodo od danes do 10. marca na volju na Vimeu.