Državljan Kosova nezakonito prevažal devet tujcev

Turjak, 8. marca - Ljubljanski policisti so v sredo zvečer v okolici Turjaka ustavili osebno vozilo, ki ga je vozil državljan Kosova. Med kontrolo so ugotovili, da je v vozilu ilegalno prevažal osem tujcev, državljane Sirije, Afganistana in Pakistana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.