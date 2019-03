Festival Malvazija vstopa v tretje desetletje

Portorož, 10. marca - Društvo vinogradnikov slovenske Istre danes in v ponedeljek v Portorožu prireja že 21. festival Malvazija, žlahtni okus Mediterana. Na prireditvi, ki tako vstopa v tretje desetletje, bodo obiskovalci lahko okušali 170 vzorcev malvazij in spoznali več kot 70 vinarjev iz slovenske Istre, Krasa, Vipavske doline, Brd, hrvaške Istre in Italije.