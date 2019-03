Zaradi podora zaprta cesta v Tolminske Ravne

Tolmin, 8. marca - Zaradi podora, do katerega je prišlo danes zjutraj, je neprevozna lokalna cesta Žabče-Tolminske Ravne. Popolna zapora zato do nadaljnjega velja za ves promet, so sporočili z Občine Tolmin. Obvoza ni. Pristojne službe bodo s sanacijo bodo začeli kar najhitreje, trenutno pa poteka ogled na terenu.